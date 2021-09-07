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Большая часть жителей Панджшера покинула провинцию и отправилась в горы

Большая часть жителей Панджшера покинула провинцию и отправилась в горы

Большая часть жителей афганской провинции Панджшер в условиях напряженной обстановки, вызванной захватом территории боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), покинула свои дома и направилась в горы.

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