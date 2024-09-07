Цены на новостройки в Орле «замерли»

В Орловской области цены на квартиры и квадратные метры в новостройках замерли. К началу сентября средняя стоимость квадрата в орловских новостройках незначительно поднялась – на 0,5% и составила 91,1 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии