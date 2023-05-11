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Ситуация в Артёмовске: ЧВК «Вагнер» за сутки освободили ещё около 50 тысяч кв. м территории в западной части города

Ситуация в Артёмовске: ЧВК «Вагнер» за сутки освободили ещё около 50 тысяч кв. м территории в западной части города

Евгений Пригожин прокомментировал обстановку в Артёмовске. По словам куратора ЧВК «Вагнер» бойцы продолжают занимать квартал за кварталов в этом городе.

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