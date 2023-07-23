Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Горловку. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в телеграм-канале представительства.