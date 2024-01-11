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В Киеве произошла загадочная гибель экс-замгенпрокурора Украины и её взрослой дочери

В Киеве произошла загадочная гибель экс-замгенпрокурора Украины и её взрослой дочери

Две женщины одновременно были найдены мертвыми в разных квартирах на одной лестничной клетке.Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько, занимавшую этот пост дважды, и ее дочь нашли мертвыми в Киеве.

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