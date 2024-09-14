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В России перестали охотиться на маньяков. Кто и почему мешает следователям ловить серийных убийц?

В России перестали охотиться на маньяков. Кто и почему мешает следователям ловить серийных убийц?

На сегодняшний день в России объявлены в розыск 14 маньяков, которые, по версии следствия, причастны к гибели 85 человек, — об этом рассказали на международной конференции молодых юристов в Московском государственном юридическим университете имени Кутафина.

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