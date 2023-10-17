Игорь Губерман. Загадка ненависти

Olegus

Губерман ссылается на «Шулхан Арух», хочется спросить, а он его читал? Или он думает, что с этой книгой никто, кроме посвященных не знаком?! Тогда вот, небольшое пояснение. Оригинал книги «Кицур Шулхан Арух» (в переводе «Малый накрытый стол» – это сокращенное издание иудейского кодекса поведения «Шулхан Арух» («Накрытый стол" с "избранными яствами иудаизма») евреи скрывали от христиан. Ее переводы на европейские языки были сделаны «в виде переработки» (отмечает дореволюционная «Еврейская энциклопедия») с сокращением наиболее шокирующих предписаний. Кицур Шулхан Арух один из лидеров российского еврейства раввин Зиновий Коган признает тексты этой книги откровенно оскорбительными для нееврейского населения, но считает возможным приглашать своих соплеменников для изучения этих оскорблений в ешивах (еврейских школах). Впрочем, даже в данном отцензурированном «неоскорбительном" издании можно найти такие откровения: - приравнивание нееврея к экскрементам (С. 47-48); - разрешение насмешек к нееврейской религии С. 390); - запрещение обучать неевреев ремеслу (С. 390); - еврейке не следует помогать нееврейке при родах (С. 390); - если человек взял в долг у нееврея, а тот умер, он имеет право отказаться платить его сыну, который не знает точно, брал л этот еврей в долг у его отца (С. 405); - при денежных расчётах, если нееврей ошибся сам, разрешается воспользоваться его ошибкой (С. 405)… А мы тут про немецкий нацизм рассуждаем! Прошу тех, кого задело, не подымать «гевалт», как говорится «Раскрывшему рот, на влетевшую муху обижаться не следует!» Ну и еще я бы ответил господину Губерману на вопрос, почему к евреям столько ненависти, словами апостола Павла: «…Убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, …препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца». (1 Фес. 2:3-4, 4-16).