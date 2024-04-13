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Закон и Порядок

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МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

# Чернильница Ну что же, друзья. Я думаю вы помните, что до того как переловили основных негодяев из «Крокуса» и ещё не выяснилось какой именно национальности не имеющая национальности преступность, Таджикистан назвал фейком данные о причастности его граждан к произошедшему на концерте «Пикника».

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Комментарии
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Владимир Шарнин
А таджики в Крокусе раненых дорезали в соответствии с международными нормами и требованиями своего законодательства ? Перед родственниками убитых он не хочет извиниться ?
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15 час.
BM
Boris Merfi
выгнать всех кишлачников
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ВК
Василий Коликов
Спасибо за методические рекомендации!
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