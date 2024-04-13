МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

# Чернильница Ну что же, друзья. Я думаю вы помните, что до того как переловили основных негодяев из «Крокуса» и ещё не выяснилось какой именно национальности не имеющая национальности преступность, Таджикистан назвал фейком данные о причастности его граждан к произошедшему на концерте «Пикника».