Путину понравилось обращение главы Минсельхоза Патрушева из курятника

Президент России Владимир Путин одобрил прямое включение из курятника министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева во время совещания главы государства с министрами в среду, 25 октября.
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