N-TV: бундестаг рассмотрит предложение СвДП о передаче Украине ракет Taurus

Немецкий парламент (бундестаг) рассмотрит в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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