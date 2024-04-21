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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Культовый, с элементами советского, русский футуризм Антона Фролова

Культовый, с элементами советского, русский футуризм Антона Фролова

В начале карьеры Фролов сочетал в своих работах лаконичность японской манги и пластику иконографии.Постепенно он изменил свой стиль в сторону высоких технологий далекого будущего и добавил элементы русского футуризма.

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