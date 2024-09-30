ВМС НОАК проведут дни открытых дверей на военных кораблях по случаю 75-летия образования КНР

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ предоставят общественности свободный доступ на пять военных кораблей по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики.
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