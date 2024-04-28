Диетолог Ричардс: богатые клетчаткой ягоды приведут к потере веса

Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе.
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