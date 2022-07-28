США запустят новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 выведут на орбиту 4 августа, сообщает компания-оператор United Launch Alliance (ULA).
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