🔥 Ночью в Евпатории потушили пожар в двухэтажном доме Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
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🔥 Ночью в Евпатории потушили пожар в двухэтажном доме Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.