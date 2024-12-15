В Приморском крае юнармейцы провели занятие по допризывной подготовке с учениками средней общеобразовательной школы

Ребята не только с интересом наблюдали за тем, как ловко выполняют задачи юнармейцы, но и получили возможность применить знания на практике – разобрали и собрали автомат Калашникова, надели костюм химзащиты, противогаз.
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