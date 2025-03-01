🏆КУБОК - НАШ!!!! Поздравляем новоаннинских хоккеистов с Победой! Команда Киквидзенского района - 🥈 место, Еланского района - 🥉 место!👏👏👏.
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🏆КУБОК - НАШ!!!! Поздравляем новоаннинских хоккеистов с Победой! Команда Киквидзенского района - 🥈 место, Еланского района - 🥉 место!👏👏👏.