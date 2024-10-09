Президент РФ неоднократно выступал посредником при урегулировании региональных конфликтов Западным государствам для решения всех проблем необходимо начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает DikGAZETE.
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