Самый богатый человек в Африке анонсировал скорый запуск гигантского НПЗ в Нигерии

Миллиардер Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии и всей Африки, заявил, что его нефтеперерабатывающий завод получил лицензию на переработку более 300 000 баррелей нефти в день и скоро начнет производить различные виды топлива - в первую очередь для рынка своей страны.