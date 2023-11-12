Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 996 подписчиков

Самый богатый человек в Африке анонсировал скорый запуск гигантского НПЗ в Нигерии

Самый богатый человек в Африке анонсировал скорый запуск гигантского НПЗ в Нигерии

Миллиардер Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии и всей Африки, заявил, что его нефтеперерабатывающий завод получил лицензию на переработку более 300 000 баррелей нефти в день и скоро начнет производить различные виды топлива - в первую очередь для рынка своей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх