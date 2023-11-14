Азербайджанец избивший полицейских в Петербурге и оскорбивший русских, отделался штрафом. По слухам не обошлось без мэра Беглова

Это его фото? Кто же были те полицейские которых он избил? Лилипуты?

Андрей Павлов

То есть можно от3,14здить полицая, и заплатить за это два средних месячных оклада (ну как говорят наверху, средний оклад по России 70000)? Н-да, упали полицаи в цене. А не фиг под диаспоры ложиться. Вы все-таки правоохранительные органы, а не мигрантоохранительные.