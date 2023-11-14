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Азербайджанец избивший полицейских в Петербурге и оскорбивший русских, отделался штрафом. По слухам не обошлось без мэра Беглова

Азербайджанец избивший полицейских в Петербурге и оскорбивший русских, отделался штрафом. По слухам не обошлось без мэра Беглова

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Это его фото? Кто же были те полицейские которых он избил? Лилипуты?
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6 час.
Андрей Павлов
То есть можно от3,14здить полицая, и заплатить за это два средних месячных оклада (ну как говорят наверху, средний оклад по России 70000)? Н-да, упали полицаи в цене. А не фиг под диаспоры ложиться. Вы все-таки правоохранительные органы, а не мигрантоохранительные.
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6 час.
Nikolay Kuchkov
Пока русское население будет аморфно, ситуация будет только ухудшаться,пока мы огромной рекой не выйдем на улицу,власть будет гнуть свою линию...
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5 мин.

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