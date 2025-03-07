СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир острецов
    Чемодан - ишак - вонючий кишлак."Да пошли вы со с...
  • Walery
    Там у них в республиках русские вне правового поля, там они буквально уничтожают русских, национализм там зашкаливает...Один мигрант поги...
  • владимир острецов
    Все гнилье прет сверху.«Мигрантам раздаю...

Три четверти участников программы – мигранты: в Хабаровске жилье иностранцам покупает государство

Три четверти участников программы – мигранты: в Хабаровске жилье иностранцам покупает государство

Русский Колоколъ Фото пресс-службы мэрии Хабаровска. "Вертолетная раздача" квартир идет полных ходом – на очереди сотни ценных специалистов и их ставят в начало списка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Султангареева
За пределами России россияне нигде никому не нужны. Если только придётся уехать в какие-нибудь безлюдные места и устраивать там русские поселения по типу немецких в Новгородской области. Там, правда, немцам помогает наше государство, нам такая помощь не грозит. С нас будут драть за землю, за дом, за теплицы, за сараи и туалеты, как предусматривает новый налоговый закон. Чтобы мигрантам хорошо жилось, россиян надо &quot;доить&quot;. Похоже, ситуация безвыходная.
Ответить
10 час.
Михалыч
А не напоминает ли это события 1917 года: Парвус готовил для революции иностранные легионы ( латвийцы, финны, китайцы...), т.к. большевики на рабочий класс не надеялись. Ау ФСБ, опять прозеваем?!
Ответить
3 час.
владимир острецов
А почему гарант помалкивает в тряпочку, словно он и не гарант вовсе в этом вопросе?
Ответить
17 мин.
наверх