Три четверти участников программы – мигранты: в Хабаровске жилье иностранцам покупает государство

Тамара Султангареева

За пределами России россияне нигде никому не нужны. Если только придётся уехать в какие-нибудь безлюдные места и устраивать там русские поселения по типу немецких в Новгородской области. Там, правда, немцам помогает наше государство, нам такая помощь не грозит. С нас будут драть за землю, за дом, за теплицы, за сараи и туалеты, как предусматривает новый налоговый закон. Чтобы мигрантам хорошо жилось, россиян надо "доить". Похоже, ситуация безвыходная.