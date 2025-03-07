Русский Колоколъ Фото пресс-службы мэрии Хабаровска. "Вертолетная раздача" квартир идет полных ходом – на очереди сотни ценных специалистов и их ставят в начало списка.
Три четверти участников программы – мигранты: в Хабаровске жилье иностранцам покупает государство
Комментарии
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Тамара Султангареева
За пределами России россияне нигде никому не нужны. Если только придётся уехать в какие-нибудь безлюдные места и устраивать там русские поселения по типу немецких в Новгородской области. Там, правда, немцам помогает наше государство, нам такая помощь не грозит. С нас будут драть за землю, за дом, за теплицы, за сараи и туалеты, как предусматривает новый налоговый закон. Чтобы мигрантам хорошо жилось, россиян надо "доить". Похоже, ситуация безвыходная.
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10 час.
Михалыч
А не напоминает ли это события 1917 года: Парвус готовил для революции иностранные легионы ( латвийцы, финны, китайцы...), т.к. большевики на рабочий класс не надеялись. Ау ФСБ, опять прозеваем?!
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3 час.
владимир острецов
А почему гарант помалкивает в тряпочку, словно он и не гарант вовсе в этом вопросе?
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17 мин.
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