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Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Первая рабочая неделя в 2025 году будет самой короткой для россиян и составит всего два дня - 9 и 10 января, рассказала эксперт из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.

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