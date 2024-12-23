Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Первая рабочая неделя в 2025 году будет самой короткой для россиян и составит всего два дня - 9 и 10 января, рассказала эксперт из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.
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