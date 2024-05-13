Добрый день, друзья! Приглашаем на очередной наш мастер-класс на тему: "Настрой бизнес правильно! От бизнес-процессов до автоматических отчетов.
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Добрый день, друзья! Приглашаем на очередной наш мастер-класс на тему: "Настрой бизнес правильно! От бизнес-процессов до автоматических отчетов.