Глава «Укрэнерго» Кудрицкий не исключил плановых отключений электроэнергии зимой

Полностью исключить подобную возможность нельзя Глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине могут произойти и зимой.
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