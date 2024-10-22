Участникам саммита БРИКС в Казани подарят книгу о татарской национальной кухне

Книгу «Земля, душа и еда татар» презентовал в Казани известный кулинарный писатель, телеведущий и видеоблогер Сталик ХанкишиевУчастникам саммита БРИКС в Казани подарят красочно проиллюстрированную книгу о татарской национальной кухне.
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