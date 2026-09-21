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FiNE NEWS

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Три человека погибли в ДТП на подмосковной трассе Востряково — Ловцово

Вчера вечером, около 21:15, на 2-м километре автодороги Востряково — Ловцово в подмосковном Домодедово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, а двое получили телесные повреждения.

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