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Русская весна

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Больницы в секторе Газа — мишени для военных действий ЦАХАЛ, — Небензя

Больницы в секторе Газа — мишени для военных действий ЦАХАЛ, — Небензя

Больницы в секторе Газа — мишени для военных действий ЦАХАЛ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Комментарии
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Eduard
А мир молчит!
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