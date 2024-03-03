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ЕК предупредила о наихудшем сценарии после остановки транзита газа через Украину

Еврокомиссия предупредила, что прекращенин транзита газа через Украину приведет к резкому повышению цен и запустит "наихудший сценарий" в странах, которые зависят от поставок российского сырья, пишет издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.

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Комментарии
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holms sherlok
Сами добивались отказа поставки газа из России. Теперь доставка только за свой счепт, можно ведерками, если газ найдете....
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15 час.

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