Украина уже утомила. Но Европа тупо не слышит множащиеся разумные голоса

Несмотря на бахвальство генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил о небывалом единстве в рядах Альянса, турецкий саммит НАТО наглядно показал, что желающих участвовать в украинском конфликте становится все меньше и меньше.
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