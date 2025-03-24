Планы Стармера по Украине — это политический театр — The Telegraph

Планы Стармера по отправке на Украину миротворцев — это «политический театр», пишет The Telegraph. «Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках еще до того, как понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом и больше о самолетах и судах, которые легче реализовать и которые не нуждаются в базировании в Украине», — заявил один из источников.
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