Планы Стармера по Украине — это политический театр — The Telegraph

Планы Стармера по отправке на Украину миротворцев — это «политический театр», пишет The Telegraph. «Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках еще до того, как понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом и больше о самолетах и судах, которые легче реализовать и которые не нуждаются в базировании в Украине», — заявил один из источников.