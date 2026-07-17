Кадровые решения Владимира Зеленского ведут Украину к поражению в войне. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев, известный призывом сажать на кол жителей ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии