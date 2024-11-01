Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

US

Uri Strukow

Про холодец забыл. Единственные аргументы обгаживателей Союза, это то, что хорошо жили только работники горкомов и торгаши. Мой отец- офицер Дальней авиации. А мама по образованию копировщик- делала копии чертежей тушью на кальке, а работала, где придется. По специальности не всегда удавалось устроиться. И никогда не работала в торговле. Самое ценное в доме- библиотека около 8 тыс. томов. Заставлена была вся квартира. Даже диваны не к стене были прислонены, а к книжным стеллажам. Больше ценного ничего не было.