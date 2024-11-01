Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Катерина
    Так  зачем  же  Вы,  уважаемый  Юрий,  голосовали  за  ВВП?  Или,  всё  же  обманываете,  что  голосовали?)))Защищаем Набиулли...
  • Uri Strukow
    Про холодец забыл. Единственные аргументы обгаживателей Союза, это то, что хорошо жили только работники горкомов и то...Защищаем Набиулли...
  • Uri Strukow
    Набиуллина, Голикова, Сердюков, и все остальные- время президентства Путина. Чубайс- тот, кто привез Путина из Питера...Защищаем Набиулли...

Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Так получается, что я редко касаюсь темы экономики и действий правительства и Центробанка в этой области.

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Комментарии
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Uri Strukow
Набиуллина, Голикова, Сердюков, и все остальные- время президентства Путина. Чубайс- тот, кто привез Путина из Питера в Москву, получив одобрение кланов и госдепа.
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20 мин.
US
Uri Strukow
Про холодец забыл. Единственные аргументы обгаживателей Союза, это то, что хорошо жили только работники горкомов и торгаши. Мой отец- офицер Дальней авиации. А мама по образованию копировщик- делала копии чертежей тушью на кальке, а работала, где придется. По специальности не всегда удавалось устроиться. И никогда не работала в торговле. Самое ценное в доме- библиотека около 8 тыс. томов. Заставлена была вся квартира. Даже диваны не к стене были прислонены, а к книжным стеллажам. Больше ценного ничего не было.
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14 мин.
Катерина
Так  зачем  же  Вы,  уважаемый  Юрий,  голосовали  за  ВВП?  Или,  всё  же  обманываете,  что  голосовали?)))
Ответить
2 мин.

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