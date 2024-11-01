Так получается, что я редко касаюсь темы экономики и действий правительства и Центробанка в этой области.
Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное
Комментарии
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Uri Strukow
Набиуллина, Голикова, Сердюков, и все остальные- время президентства Путина. Чубайс- тот, кто привез Путина из Питера в Москву, получив одобрение кланов и госдепа.
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20 мин.
US
Uri Strukow
Про холодец забыл. Единственные аргументы обгаживателей Союза, это то, что хорошо жили только работники горкомов и торгаши. Мой отец- офицер Дальней авиации. А мама по образованию копировщик- делала копии чертежей тушью на кальке, а работала, где придется. По специальности не всегда удавалось устроиться. И никогда не работала в торговле. Самое ценное в доме- библиотека около 8 тыс. томов. Заставлена была вся квартира. Даже диваны не к стене были прислонены, а к книжным стеллажам. Больше ценного ничего не было.
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14 мин.
Катерина
Так зачем же Вы, уважаемый Юрий, голосовали за ВВП? Или, всё же обманываете, что голосовали?)))
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2 мин.
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