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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Square Enix уже активно занимается разработкой третьего эпизода ремейка Final Fantasy V...

Square Enix уже активно занимается разработкой третьего эпизода ремейка Final Fantasy V...

Square Enix уже активно занимается разработкой третьего эпизода ремейка Final Fantasy VIIВ начале этого года состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth, но фанаты уже с нетерпением ждут следующей части истории, которая наконец-то завершит трилогию ремейков.

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