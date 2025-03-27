Хитрый план Европы: ЕС с помощью санкций принудительно оставляет российский СПГ себе

Пока Европа скрывает свой интерес в том, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и трубопроводный газ начал поступать для спасения экономики еврозоны, отечественный СПГ прочно застолбил себе место в «рационе» европейской промышленности.
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