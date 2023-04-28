Польская прокуратура изъяла все деньги со счетов посольства России

Российский посол заявил об изъятии денег со счетов диппредставительства в Польше После того, как Варшава заморозила счета российского посольства, власти Польши изъяли деньги со счетов диппредставительства и торгпредставительства РФ.
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