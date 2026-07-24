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Царьград

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Прокуратура сообщила о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области

Прокуратура сообщила о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области около села Новая Красавка произошло смертельное ДТП: столкнулись Kia Rio и Lada Vesta.

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