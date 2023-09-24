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Симеоне о 3:1 с «Реалом»: «Атлетико» провел хороший матч, но слишком часто отступал при 2:0 – это могло привести к поражению. Гризманн – один из великих, пример для молодежи»

Симеоне о 3:1 с «Реалом»: «Атлетико» провел хороший матч, но слишком часто отступал при 2:0 – это могло привести к поражению. Гризманн – один из великих, пример для молодежи»

«Я рад, команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен.

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