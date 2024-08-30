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Китай

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Китай и Индия провели 31-е заседание рабочего механизма консультаций и координации по пограничным делам

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- - Глава Департамента по пограничным и морским делам МИД КНР Хун Лян и сосекретарь Департамента по делам Восточной Азии МИД Индии Гурангалал Дас в четверг в Пекине совместно председательствовали на 31-м заседании китайско-индийского рабочего механизма консультаций и координации по пограничным делам.

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