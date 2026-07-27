Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

Такие же меры вводятся в отношении граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и ТурцииС 1 ноября 2026 года гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции для въезда в Черногорию потребуется виза.