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Daily Storm

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Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

Такие же меры вводятся в отношении граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и ТурцииС 1 ноября 2026 года гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции для въезда в Черногорию потребуется виза.

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