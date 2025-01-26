ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В нашем сегменте телеграма народ насочинял кучу шуток про нового говорливого начальника за большой лужицей.
ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Здесь ты прав Алеша-Тан. Поддерживаю!
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3 час.
NS
Nina S
Надеюсь (очень надеюсь!), что всё так, как написано в этой статье.
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1 час.
Надежда
Главное, чтобы шоумен ДТ ради своего эго не наломал дров в мировой политике...
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1 час.
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