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ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ

ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В нашем сегменте телеграма народ насочинял кучу шуток про нового говорливого начальника за большой лужицей.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Здесь ты прав Алеша-Тан. Поддерживаю!
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3 час.
NS
Nina S
Надеюсь (очень надеюсь!), что всё так, как написано в этой статье.
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1 час.
Надежда
Главное, чтобы шоумен ДТ ради своего эго не наломал дров в мировой политике...
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1 час.

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