Питание в поезде: что выбирают пассажиры для своих поездок

Путешествия поездом всегда сопровождаются вопросом: что же взять с собой в дорогу? Онлайн-сервис Туту провел исследование среди 1356 пассажиров, чтобы выяснить, какие продукты предпочитают брать с собой туристы, отправляющиеся в путешествие по железной дороге, пишет РИА Новости .