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За рулем

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Более 4100 сварных соединений и 3500 точек контроля: как на «Москвиче» проверяют качество кузовов

Более 4100 сварных соединений и 3500 точек контроля: как на «Москвиче» проверяют качество кузовов

На автомобильном заводе «Москвич» сварка и геометрия кузовов контролируются на всех ключевых этапах производства — от соединения отдельных элементов до лабораторных измерений и разрушающих испытаний.

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