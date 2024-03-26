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Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 1-3 в серии, «Спартак» против «Металлурга»

Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 1-3 в серии, «Спартак» против «Металлурга»

Также сегодня пройдет четвертый матч в серии «Спартак» – «Металлург».  Кубок Гагарина Второй раунд Авангард – Локомотив Дата проведения 26 марта, 16.

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