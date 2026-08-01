Астраханцы прибавили к жилфонду четверть миллиона квадратных метров ИЖС

Астраханский сектор индивидуального строительства демонстрирует устойчивый рост. По данным регионального управления Росреестра, за первые шесть месяцев 2026 года на кадастровый учет поставлено 1,7 тысячи новых объектов ИЖС общей площадью 240 тысяч квадратных метров.
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