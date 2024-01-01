«Хезболлу» вызывают на бой

Генерал Сайед Рази Мусави был близок к бывшему командующему силами специального назначения КСИР «Аль-Кудс» Касему Сулеймани, убитому в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года.
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