t.me/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приступил к оглашению приговора Дмитрию Фролову, обвиняемому в кражах и мошенничестве в отношении женщин, с которыми он знакомился через приложения.