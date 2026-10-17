Владельцы крупных российских компаний предлагали государству забрать их предприятия за один рубль или доллар во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
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