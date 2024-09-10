Расчет орудия «Гиацинт-Б» уничтожил САУ ВСУ на донецком направлении

Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт-Б» артиллерийской бригады группировки российских войск «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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