Celsius Shares Crash As Revenue Misses Estimates Celsius Holdings, the Florida-based beverage company with a portfolio of some of America's top-performing energy drinks, reported weaker-than-expected second-quarter results, as revenue, adjusted earnings, and profitability missed Wall Street estimates.
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