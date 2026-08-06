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Zero Hedge

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Celsius Shares Crash As Revenue Misses Estimates

Celsius Shares Crash As Revenue Misses Estimates

Celsius Shares Crash As Revenue Misses Estimates Celsius Holdings, the Florida-based beverage company with a portfolio of some of America's top-performing energy drinks, reported weaker-than-expected second-quarter results, as revenue, adjusted earnings, and profitability missed Wall Street estimates.

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