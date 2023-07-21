«Лаборатория Касперского»: за прошедший год выросла интенсивность и агрессивность кибератак

Хактивизм, доступность инструментов для атак, импортозамещение. Главные вызовы кибербезопасности, стоящие перед российскими компаниями сегодня и средства их преодоленияЕжегодно «Лаборатория Касперского» выпускает аналитические отчеты, аккумулирующие уникальные исследования, статистику и экспертные оценки, помогая организациям и частным лицам узнать о современных угрозах, тенденциях и развитии киберпреступности, а также научиться обнаруживать и эффективно противостоять современным угрозам.